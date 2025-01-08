Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Прогноз погоды на 9 января

Напомним, как рассказала синоптик Наталья Диденко, в Украина завтра, 9 января ожидается потепление.

В частности, температура воздуха в течение дня составит от +4 до +9 градусов, в западных областях и в южной части от +8 до +14 градусов.

При этом в Киеве ожидается сухая погода без осадков.

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