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Киян попередили про погіршення погоди у найближчі декілька діб: чого очікувати

Ілюстративне фото: киян попередили про погіршення погоди 20 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителів та гостей Києва попередили про погіршення погодних умов. У середу, 20 листопада, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними КМДА, завтра прогнозується поривчастий вітер, місцями до 15-20 м/с. У зв'язку з цим буде оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

При цьому температура у Києві вночі очікується від 0 до 2 градусів тепла, вдень близько 10 градусів тепла. Температура по області вночі очікується від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, а вдень до 12 градусів тепла.

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

 

Раніше ми писали про те, що у листопаді в Україні очікується зниження температури на 5-7 градусів. Однак за прогнозами синоптиків, зима може бути відносно м'якою і не надто суворою.

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