Киян попередили про погіршення погоди у найближчі декілька діб: чого очікувати

Жителів та гостей Києва попередили про погіршення погодних умов. У середу, 20 листопада, очікується сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За даними КМДА, завтра прогнозується поривчастий вітер, місцями до 15-20 м/с. У зв'язку з цим буде оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.
При цьому температура у Києві вночі очікується від 0 до 2 градусів тепла, вдень близько 10 градусів тепла. Температура по області вночі очікується від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, а вдень до 12 градусів тепла.
Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:
Раніше ми писали про те, що у листопаді в Україні очікується зниження температури на 5-7 градусів. Однак за прогнозами синоптиків, зима може бути відносно м'якою і не надто суворою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.