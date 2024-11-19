Киян попередили про погіршення погоди у найближчі декілька діб: чого очікувати

За даними КМДА, завтра прогнозується поривчастий вітер, місцями до 15-20 м/с. У зв'язку з цим буде оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

При цьому температура у Києві вночі очікується від 0 до 2 градусів тепла, вдень близько 10 градусів тепла. Температура по області вночі очікується від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, а вдень до 12 градусів тепла.

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: