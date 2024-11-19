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Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшие несколько суток: чего ждать

Иллюстративное фото: киевлян предупредили об ухудшении погоды 20 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жителей и гостей Киева предупредили об ухудшении погодных условий. В среду 20 ноября ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По данным КГГА, завтра прогнозируется порывистый ветер, местами до 15-20 м/с. В этой связи будет объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Температура в Киеве ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла. Температура по области ночью ожидается от 4 до 1 градуса мороза, а днем до 12 градусов тепла.

Учитывая сильный ветер, соблюдайте следующие правила безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

 

Ранее мы писали о том, что в ноябре в Украине ожидается понижение температуры на 5-7 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, зима может быть относительно мягкой и не слишком суровой.

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