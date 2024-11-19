Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшие несколько суток: чего ждать

По данным КГГА, завтра прогнозируется порывистый ветер, местами до 15-20 м/с. В этой связи будет объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Температура в Киеве ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла. Температура по области ночью ожидается от 4 до 1 градуса мороза, а днем до 12 градусов тепла.

Учитывая сильный ветер, соблюдайте следующие правила безопасности: