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Киян попередили про погіршення погоди до кінця доби

Ілюстративне фото: киян попередили про погіршення погоди до кінця доби (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У найближчі години, та до кінця доби на вулицях Києва очікується значне погіршення погодних умов. Водіїв попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Водія під час керування рекомендують дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Що стосується пішоходів, то їм радять бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

В Україну насуваються морози до -25

Нагадаємо, що з 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Тож українців попереджають про сильні морози, при цьому в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів. Негода буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею. Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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