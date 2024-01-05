Киян попередили про погіршення погоди до кінця доби

У найближчі години, та до кінця доби на вулицях Києва очікується значне погіршення погодних умов. Водіїв попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Водія під час керування рекомендують дотримуватися наступних порад:
Що стосується пішоходів, то їм радять бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, що з 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.
Тож українців попереджають про сильні морози, при цьому в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів. Негода буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею. Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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