Киевлян предупредили об ухудшении погоды до конца суток

В ближайшие часы и до конца суток на улицах Киева ожидается значительное ухудшение погодных условий. Водителей предупреждают об гололедице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Водителя во время вождения рекомендуют следовать следующим советам:
Что касается пешеходов, то им советуют быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, что с 7 января в Украину придет очередная волна похолодания в результате арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Поэтому украинцы предупреждают о сильных морозах, при этом в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -25 градусов. Ненастье будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей. Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.
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