Киевлян предупредили об ухудшении погоды до конца суток

Водителя во время вождения рекомендуют следовать следующим советам:

снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневрирований;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Что касается пешеходов, то им советуют быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

В Украину надвигаются морозы до -25

Напомним, что с 7 января в Украину придет очередная волна похолодания в результате арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Поэтому украинцы предупреждают о сильных морозах, при этом в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -25 градусов. Ненастье будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей. Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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