Киян попередили про підйом води у Дніпрі та назвали причину

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра у Києві та області очікується мінлива хмарність та без опадів. Повітря в столиці вдень прогріється до +10.

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