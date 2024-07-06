Киян попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки

Жителів Києва та області сьогодні попередили про те, що найближчими днями триметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

За даними адміністрації, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що у перші вихідні липня в Україні можна сміливо вирушати на пікнік. Детальніше про прогноз погоди на завтра, 7 липня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у перший день липня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи.

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