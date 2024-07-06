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Киевлян предупредили о повышенном уровне пожарной опасности

Киев, Суббота 06 июля 2024 16:53
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Киевлян предупредили о повышенном уровне пожарной опасности Фото: Киевлян предупредили о повышенном уровне пожарной опасности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителей Киева и области сегодня предупредили о том, что в ближайшие дни будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Предупреждение о пожарной опасности. 7-9 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности", - пояснили в ОВА.

Киевлян предупредили о повышенном уровне пожарной опасности

По данным администрации, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Напомним, синоптики сообщали, что в первые выходные июля в Украине можно смело отправляться на пикник.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра, 7 июля, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, в первый день июля Украина стала одной из самых жарких стран Европы.

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