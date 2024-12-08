Киян попередили про небезпеку на дорогах через погодні умови

Прогноз погоди

Як повідомляли синоптики, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарна погода. Вдень невеликі дощі можуть бути на правобережній частині країни. На решті території без опадів.

На лівобережній частині України можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У більшості областей протягом доби очікується від +1 до +4 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть до +11.

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