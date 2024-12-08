Киевлян предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве и Киевской области наблюдаются опасные погодные условия. В течение суток на дорогах гололедица.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах.

Как отметила КГГА, техники и специалисты готовы к противогололедной обработке дорог. Первоначально будут обрабатывать мосты, путепроводы, брусчаточные покрытия, спуски и подъемы.

Также сегодня Киев накрыл густой туман, что ухудшает ситуацию на дорогах. Патрульная полиция советует водителям: