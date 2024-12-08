Киевлян предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий

Погода в Киеве 8 декабря ухудшилась. Киевлян предупредили о гололедице и тумане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и патрульную полицию в Telegram.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве и Киевской области наблюдаются опасные погодные условия. В течение суток на дорогах гололедица.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах.
Как отметила КГГА, техники и специалисты готовы к противогололедной обработке дорог. Первоначально будут обрабатывать мосты, путепроводы, брусчаточные покрытия, спуски и подъемы.
Также сегодня Киев накрыл густой туман, что ухудшает ситуацию на дорогах. Патрульная полиция советует водителям:
Как сообщали синоптики, сегодня, 8 декабря, в Украине будет облачная погода. Днем небольшие дожди могут быть на правобережной части страны. На остальной территории без осадков.
На левобережной части Украины возможны местами порывы ветра до 15-20 м/с.
В большинстве областей в течение суток ожидается от +1 до +4 градусов.
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