Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 8 листопада, в Україні можливі дощі, місцями ожеледиця. При цьому в Криму буде тепло, до 14°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.

Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14° тепла; на решті території вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Хмарно. На Правобережжі вночі помірні, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; на решті тереторії без опадів.

Паводок у Малайзії та Таїланді

Паводок, що охопила Малайзію та Таїланд наприкінці листопада й на початку грудня, стала однією з наймасштабніших за останні десятиліття.

Основною причиною стало тривале випадання опадів під впливом Північно-Східного мусону, який в цей сезон приносить вологе повітря з Південнокитайського моря. Вологе повітря інтенсивно конденсується, що спричиняє сильні зливи. У деяких районах кількість опадів перевищила 300 мм за добу, що викликало стрімке затоплення великих територій.

У Малайзії найбільше постраждали штати Келантан і Тренгану, де рівень води перевищив історичні показники 2014 року. Затоплення торкнулося понад 139 тисяч людей, з яких 122 тисячі були змушені залишити свої домівки.

У Таїланді масштаби лиха ще більші - затоплено близько 534 тисяч домогосподарств, а в деяких районах, таких як провінція Сонгкхла, рівень води став найвищим за 50 років.

Нагадаємо, у вересні в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", спричинивши сильні зливи та повені. Найбільших збитків від негоди зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Деякі села опинилися під водою, щонайменше 8 людей загинули, були і зниклі безвісти.

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