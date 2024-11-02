Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації

Жителі Києва сьогодні, 2 листопада зустрілись з сильним вітром. Щоб не трапилось лихо варто не забувати про основні заходи безпеки під час негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та заяву українського гідрометеорологічного центру.
Київ сьогодні, 2 листопада, накрили сильні пориви вітру, що досягають швидкості 15-20 м/с.
Через це Український гідрометцентр ще вчора оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, що синоптики, ще від учора попереджали про сильні пориви вітру, з якими кияни зіткнуться сьогодні.
Водночас ми писали про прогноз погоди не лише на вихідні, а і на перший понеділок місяця.
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