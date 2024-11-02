UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації

Фото: Киян попередили про небезпеку через сильний вітер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителі Києва сьогодні, 2 листопада зустрілись з сильним вітром. Щоб не трапилось лихо варто не забувати про основні заходи безпеки під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та заяву українського гідрометеорологічного центру.

Київ сьогодні, 2 листопада, накрили сильні пориви вітру, що досягають швидкості 15-20 м/с.

Через це Український гідрометцентр ще вчора оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки. 

Основні рекомендації для безпеки під час сильного вітру

  • щільно зачиняти вікна; 
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, що синоптики, ще від учора попереджали про сильні пориви вітру, з якими кияни зіткнуться сьогодні.

Водночас ми писали про прогноз погоди не лише на вихідні, а і на перший понеділок місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві