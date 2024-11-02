Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації

Нагадаємо, що синоптики, ще від учора попереджали про сильні пориви вітру, з якими кияни зіткнуться сьогодні.

Водночас ми писали про прогноз погоди не лише на вихідні, а і на перший понеділок місяця.

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