RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра: КГГА дала рекомендации

Фото: Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители Киева сегодня, 2 ноября, встретились с сильным ветром. Чтобы не случилась беда, стоит не забывать об основных мерах безопасности во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и заявление украинского гидрометеорологического центра.

Киев сегодня, 2 ноября, накрыли сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.

Поэтому Украинский гидрометцентр еще вчера объявил первый (желтый) уровень опасности.

Основные рекомендации по безопасности во время сильного ветра

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, что синоптики, еще со вчерашнего дня предупреждали о сильных порывах ветра, с которыми киевляне столкнутся сегодня.

В то же время, мы писали о прогнозе погоды не только на выходные, но и на первый понедельник месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве