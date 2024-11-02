Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра: КГГА дала рекомендации

Жители Киева сегодня, 2 ноября, встретились с сильным ветром. Чтобы не случилась беда, стоит не забывать об основных мерах безопасности во время непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и заявление украинского гидрометеорологического центра.
Киев сегодня, 2 ноября, накрыли сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.
Поэтому Украинский гидрометцентр еще вчера объявил первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, что синоптики, еще со вчерашнего дня предупреждали о сильных порывах ветра, с которыми киевляне столкнутся сегодня.
В то же время, мы писали о прогнозе погоды не только на выходные, но и на первый понедельник месяца.
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