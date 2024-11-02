Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра: КГГА дала рекомендации

Напомним, что синоптики, еще со вчерашнего дня предупреждали о сильных порывах ветра, с которыми киевляне столкнутся сегодня.

В то же время, мы писали о прогнозе погоды не только на выходные, но и на первый понедельник месяца.

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