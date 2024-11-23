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Киян попередили про можливий шум: КМДА пояснило причину

Фото: у деяких районах Києва жителі можуть чути шум (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У деяких районах Києва жителі можуть чути надмірний шум. Причиною його є робота теплоджерела.

"У деяких районах Києва може спостерігатись шум, пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста", - заявили в КМДА.

В адміністрації нагадали, що тривають технологічні процеси, що є невідʼємною частиною роботи таких масштабних обʼєктів.

"Ситуація контрольована і жодним чином не несе загроз чи ризиків. Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - зауважили в КМДА.

Нагадаємо, що завтра, 24 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 4 години за всю добу.

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Київ