Киян попередили про можливий шум: КМДА пояснило причину

Нагадаємо, що завтра, 24 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 4 години за всю добу.

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