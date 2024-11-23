RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Киевлян предупредили о возможном шуме: КГГА объяснило причину

Фото: в некоторых районах Киева жители могут слышать шум (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В некоторых районах Киева жители могут слышать чрезмерный шум. Причиной его является работа теплоисточника.

"В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города", - заявили в КГГА.

В администрации напомнили, что продолжаются технологические процессы, являющиеся неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов.

"Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков. Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в КГГА.

Напомним, что завтра, 24 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет всего 4 часа за все сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев