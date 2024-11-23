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Киевлян предупредили о возможном шуме: КГГА объяснило причину

Украина, Суббота 23 ноября 2024 19:56
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Киевлян предупредили о возможном шуме: КГГА объяснило причину Фото: в некоторых районах Киева жители могут слышать шум (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В некоторых районах Киева жители могут слышать чрезмерный шум. Причиной его является работа теплоисточника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города", - заявили в КГГА.

В администрации напомнили, что продолжаются технологические процессы, являющиеся неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов.

"Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков. Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в КГГА.

Напомним, что завтра, 24 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет всего 4 часа за все сутки.

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