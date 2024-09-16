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Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину

Ілюстративне фото: киян попередили про можливе забруднення повітря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох районах Києва може погіршитися якість повітря. Причиною є лісова пожежа під Вишгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у КМДА, лісова пожежа біля села Катюжанка у Вишгородському районі може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

На цьому фоні киянам порадили:

  • обмежити перебування на свіжому повітрі. Дітям та вагітним - відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими;
  • по можливості включити кондиціювання та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
  • пити підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у мережі почали розповсюджувати фото та відео пожежі під Вишгородом.

У Вишгородському районі на цьому фоні спостерігалося сильне задимлення.

До речі, в Харківській області вчора, 15 вересня, спалахнули сильні лісові пожежі. Вогонь перекинувся на Київський район Харкова.

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КиївПожежаЗабруднення повітряВышгород