Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину

У кількох районах Києва може погіршитися якість повітря. Причиною є лісова пожежа під Вишгородом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначили у КМДА, лісова пожежа біля села Катюжанка у Вишгородському районі може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.
На цьому фоні киянам порадили:
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у мережі почали розповсюджувати фото та відео пожежі під Вишгородом.
У Вишгородському районі на цьому фоні спостерігалося сильне задимлення.
До речі, в Харківській області вчора, 15 вересня, спалахнули сильні лісові пожежі. Вогонь перекинувся на Київський район Харкова.
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