Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у мережі почали розповсюджувати фото та відео пожежі під Вишгородом.

У Вишгородському районі на цьому фоні спостерігалося сильне задимлення.

До речі, в Харківській області вчора, 15 вересня, спалахнули сильні лісові пожежі. Вогонь перекинувся на Київський район Харкова.

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