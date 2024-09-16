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Киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха: названа причина

Иллюстративное фото: киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В нескольких районах Киева может ухудшиться качество воздуха. Причиной является лесной пожар под Вышгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в КГГА, лесной пожар возле села Катюжанка в Вышгородском районе может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева. 

На этом фоне киевлянам посоветовали:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам - отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми;
  • по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых; 
  • пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 16 сентября, в сети начали распространять фото и видео пожара под Вышгородом.

В Вышгородском районе на этом фоне наблюдалось сильное задымление.

К слову, в Харьковской области вчера, 15 сентября, вспыхнули сильные лесные пожары. Огонь перекинулся на Киевский район Харькова.

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КиевПожарЗагрязнение воздухаВышгород