Киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха: названа причина

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 16 сентября, в сети начали распространять фото и видео пожара под Вышгородом.

В Вышгородском районе на этом фоне наблюдалось сильное задымление.

К слову, в Харьковской области вчера, 15 сентября, вспыхнули сильные лесные пожары. Огонь перекинулся на Киевский район Харькова.

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