Киян попередили про грозу, штормитиме до ночі

У Києві в найближчу годину і до кінця доби 4 серпня очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру.
Через погіршення погоди у столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Фахівці закликають містян бути уважними й дотримуватися базових правил безпеки на вулиці.
Під час грози рекомендують:
У разі виникнення аварійних ситуацій чи травмування містянам радять негайно телефонувати до відповідних служб:
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи.
Зокрема, в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів). У Львівській області температура повітря сягатиме +40...+42°С.
Водночас синоптик прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).