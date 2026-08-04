Киян попередили про грозу, штормитиме до ночі

Зокрема, в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів). У Львівській області температура повітря сягатиме +40...+42°С.

Водночас синоптик прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).