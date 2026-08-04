RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Киевлян предупредили о грозе, будет штормить до ночи

18:08 04.08.2026 Вт
2 мин
Непогода накроет столицу уже в ближайший час
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)

В Киеве в ближайший час и до конца суток 4 августа ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.

В связи с ухудшением погоды в столице объявили первый (желтый) уровень опасности. Специалисты призывают горожан быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности на улице.

Во время грозы рекомендуют:

  • избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев;
  • не парковать автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

В случае аварийных ситуаций или травмирования горожанам советуют немедленно звонить в соответствующие службы:

  • подтопление проезжей части или тротуаров - диспетчерская КК "Киевавтодор": 0442847419;
  • падение деревьев или сломанные ветви - служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
  • угроза жизни из-за упавших деревьев - спасатели: 101 или КАРС: 0444303713;
  • травмирование людей - экстренная медицинская помощь: 103;
  • неисправность светофоров или дорожных знаков - ЦОДД: 0503873542.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы.

В частности, в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, иногда может быть еще жарче (без осадков). Во Львовской области температура воздуха будет достигать +40...+42°С.

В то же время синоптик прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрКиевВячеслав Негода