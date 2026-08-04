Киевлян предупредили о грозе, будет штормить до ночи

В Киеве в ближайший час и до конца суток 4 августа ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.
В связи с ухудшением погоды в столице объявили первый (желтый) уровень опасности. Специалисты призывают горожан быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности на улице.
Во время грозы рекомендуют:
В случае аварийных ситуаций или травмирования горожанам советуют немедленно звонить в соответствующие службы:
Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы.
В частности, в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, иногда может быть еще жарче (без осадков). Во Львовской области температура воздуха будет достигать +40...+42°С.
В то же время синоптик прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы).