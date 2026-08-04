Киян попередили про грозу, штормитиме до ночі

У Києві в найближчу годину і до кінця доби 4 серпня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи .

У разі виникнення аварійних ситуацій чи травмування містянам радять негайно телефонувати до відповідних служб:

Під час грози рекомендують:

Через погіршення погоди у столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності . Фахівці закликають містян бути уважними й дотримуватися базових правил безпеки на вулиці.

Зокрема, в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів). У Львівській області температура повітря сягатиме +40...+42°С.

Водночас синоптик прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).