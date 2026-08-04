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Киян попередили про грозу, штормитиме до ночі

18:08 04.08.2026 Вт
1 хв
Негода накриє столицю вже в найближчу годину
aimg Валерій Ульяненко
Киян попередили про грозу, штормитиме до ночі Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)
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У Києві в найближчу годину і до кінця доби 4 серпня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру.

Через погіршення погоди у столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Фахівці закликають містян бути уважними й дотримуватися базових правил безпеки на вулиці.

Під час грози рекомендують:

  • уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та високих дерев;
  • не паркувати автівки під деревами й поруч із хиткими конструкціями.

У разі виникнення аварійних ситуацій чи травмування містянам радять негайно телефонувати до відповідних служб:

  • підтоплення проїжджої частини чи тротуарів - диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419;
  • падіння дерев чи зламані гілки - служба КО "Київзеленбуд": 0442724018;
  • загроза життю через впалі дерева - рятувальники: 101 або КАРС: 0444303713;
  • травмування людей - екстрена медична допомога: 103;
  • несправність світлофорів чи дорожніх знаків - ЦОДР: 0503873542.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи.

Зокрема, в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів). У Львівській області температура повітря сягатиме +40...+42°С.

Водночас синоптик прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).

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