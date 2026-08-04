Киевлян предупредили о грозе, будет штормить до ночи
В Киеве в ближайший час и до конца суток 4 августа ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.
В связи с ухудшением погоды в столице объявили первый (желтый) уровень опасности. Специалисты призывают горожан быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности на улице.
Во время грозы рекомендуют:
- избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев;
- не парковать автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
В случае аварийных ситуаций или травмирования горожанам советуют немедленно звонить в соответствующие службы:
- подтопление проезжей части или тротуаров - диспетчерская КК "Киевавтодор": 0442847419;
- падение деревьев или сломанные ветви - служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
- угроза жизни из-за упавших деревьев - спасатели: 101 или КАРС: 0444303713;
- травмирование людей - экстренная медицинская помощь: 103;
- неисправность светофоров или дорожных знаков - ЦОДД: 0503873542.
Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы.
В частности, в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, иногда может быть еще жарче (без осадков). Во Львовской области температура воздуха будет достигать +40...+42°С.
В то же время синоптик прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы).