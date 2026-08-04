Киевлян предупредили о грозе, будет штормить до ночи

В Киеве в ближайший час и до конца суток 4 августа ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.

В связи с ухудшением погоды в столице объявили первый (желтый) уровень опасности. Специалисты призывают горожан быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности на улице.

Во время грозы рекомендуют:

избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев;

не парковать автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

В случае аварийных ситуаций или травмирования горожанам советуют немедленно звонить в соответствующие службы:

подтопление проезжей части или тротуаров - диспетчерская КК "Киевавтодор": 0442847419;

падение деревьев или сломанные ветви - служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;

угроза жизни из-за упавших деревьев - спасатели: 101 или КАРС: 0444303713;

травмирование людей - экстренная медицинская помощь: 103;

неисправность светофоров или дорожных знаков - ЦОДД: 0503873542.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы.