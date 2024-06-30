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Киевлян предупредили о фейке по графикам отключения воды

Воскресенье 30 июня 2024 19:09
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Киевлян предупредили о фейке по графикам отключения воды Иллюстративное фото: графики отключения воды не будут вводить в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Информация о том, что в Киеве будут введены графики поставки воды фейковая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в КГГА, на днях начала распространяться информация о том, что в Киеве будут вводиться графики отключения водоснабжения. Однако, как отметили в ведомстве, такая информация является фейковой.

В предприятии подчеркивают, что "Киевводоканал" поставляет питьевую воду киевлянам и не прекращает работу. Никакой информации о введении графика не размещал на официальном сайте .

"Призываем доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Аварии с водоснабжением в Киеве

Напомним, 11 мая в Киеве произошла авария на трубопроводе. Также в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

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КГГА Водоснабжение Киев
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