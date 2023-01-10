Який західний танк може бути найоптимальнішим для ЗСУ: думка експерта

Україна вже давно отримує танки від партнерів, проте танків західних зразків ще не було. Наразі українська сторона розраховує на отримання декількох видів західних танків, але найоптимальнішим для ЗСУ може стати німецький Leopard.

Коваленко нагадав, що перші танки Україна отримала від Польщі, це були радянські танки Т-72. Днями раніше танки для України підготувала і Чехія, проте він наголосив, що "танків західного зразку ми ще не отримували".

"Найбільша кількість танків, яка присутня в Європі та які доцільно логістично було б відправляти до України, а також в перспективі проводити їх обслуговування, ремонт та забезпечувати боєприпасами, - це Leopard. В першу чергу Leopard 2. Яка сама модифікація нам потрібна? В нашому випадку я не виключаю, що поставки почнуться с А4", - заявив експерт.

Він наголосив, що наразі Україні потрібна наступальна техніка саме цього типу, адже Leopard 2 себе добре показали за роки використання, це надійна та високотехнологічна бойова машина. За його словами, Leopard 2, Abrams та Challenger брали участь у багатьох конфліктах, наприклад, у Перській затоці, Іраці й так далі. У них є бойовий досвід, відповідно до якого їх модернізували.

"Але є велике "але", і це позиція уряду Німеччини. Якщо Олаф Шольц не підтримає, ми ці танки не отримаємо від жодної країни. Я нагадаю, що Іспанія ще у 2022 році мала намір передати нам танки Leopard 2, але тоді Берлін заблокував це прагнення", - сказав Коваленко.

Експерт розповів, що наразі найбільш сучасним вважається Leclerc, проте, за його словами, це не той танк, який краще відправляти до України логістично та кількісно, адже їх не так багато, щоб забезпечити постійне постачання до України. В той час як Leopard 2 у Європі налічують майже 2 000 одиниць.