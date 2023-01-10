Какой западный танк может быть самым оптимальным для ВСУ: мнение эксперта

Украина уже давно получает танки от партнеров, однако, танков западных образцов еще не было. В настоящее время украинская сторона рассчитывает на получение нескольких видов западных танков, но наиболее оптимальным для ВСУ может стать немецкий Leopard.

Коваленко напомнил, что первые танки Украина получила от Польши, это были советские танки Т-72. На днях ранее танки для Украины подготовила и Чехия, однако он подчеркнул, что "танков западного образца мы еще не получали".

"Наибольшее количество танков, которые присутствуют в Европе и которые целесообразно логистически было бы отправлять в Украину, а также в перспективе проводить их обслуживание, ремонт и снабжать боеприпасами, - это Leopard. В первую очередь Leopard 2. Какая сама модификация нам нужна? В случае я не исключаю, что поставки начнутся с А4", - заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас Украине нужна наступательная техника именно этого типа, ведь Leopard 2 себя хорошо показали за годы использования, это надежная и высокотехнологичная боевая машина. По его словам, Leopard 2, Abrams и Challenger принимали участие во многих конфликтах, например, в Персидском заливе, Ираке и так далее. У них есть боевой опыт, согласно которому их модернизировали.

"Но есть большое "но", и это позиция правительства Германии. Если Олаф Шольц не поддержит, мы эти танки не получим ни от одной страны. Я напомню, что Испания еще в 2022 году намеревалась передать нам танки Leopard 2, но тогда Берлин заблокировал это стремление", - сказал Коваленко.

Эксперт рассказал, что сейчас наиболее современным считается Leclerc, однако, по его словам, это не тот танк, который лучше отправлять в Украину логистически и количественно, ведь их не так много, чтобы обеспечить постоянную поставку в Украину. В то время как Leopard 2 в Европе насчитывают около 2 000 единиц.