Який вигляд може мати iPhone 18 Pro: у мережі з'явилися перші фото

Що відомо про дисплей iPhone 18 Pro

Згідно з інформацією журналіста Вейна Ма з The Information, iPhone 18 Pro і Pro Max нібито отримають лише невеликий отвір у лівому верхньому кутку екрана - виключно для фронтальної камери.

Якщо Apple не вирішить відображати звичний "пігулкоподібний" інтерфейс в iOS 27 програмно, це може означати повну відмову від Dynamic Island.

Концептуальний рендер iPhone 18 Pro з вирізом у лівому верхньому кутку (фото: Filip Vabroušek)

Однак цього тижня віце-президент Counterpoint Research Росс Янг поставив під сумнів дані Ma. За його словами, Face ID все ще залишиться частково видимим, а значить, і Dynamic Island збережеться - нехай і в зменшеному форматі, порівняно з поточними моделями (iPhone 14-16 Pro).

Концептуальний рендер iPhone 18 Pro зі зменшеним Dynamic Island (фото: Filip Vabroušek)

Свою лепту вніс і Марк Гурман з Bloomberg: він також стверджує, що Apple планує зменшити Dynamic Island хоча б на деяких моделях iPhone наступного покоління. Це підсилює версію про те, що iPhone 18 не позбудеться вирізу повністю, а лише зробить його менш помітним.

Таким чином, на даний момент є дві конкуруючі версії зовнішнього вигляду iPhone 18 Pro: одна - з мінімалістичним отвором тільки для камери, інша - з компактною версією Dynamic Island.

Це може серйозно вплинути на вибір майбутніх покупців, адже екран - це те, на що ми дивимося більшу частину часу.

Яким може бути iPhone у 2027 році

Що стосується ювілейного, 20-річного iPhone 2027 року, тут теж не обійшлося без сюрпризів. Раніше вважалося, що саме ця модель стане першою з повністю цілісним дисплеєм - без вирізів і отворів.

Однак Янг спростував ці очікування: за його даними, по-справжньому "безшовний" iPhone з'явиться не раніше 2030 року, коли Apple зможе впровадити одночасно і підекранний Face ID, і фронтальну камеру.