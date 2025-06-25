Как может выглядеть iPhone 18 Pro: в сети появились первые фото

Что известно о дисплее iPhone 18 Pro

Согласно информации журналиста Уэйна Ма из The Information, iPhone 18 Pro и Pro Max якобы получат лишь небольшое отверстие в левом верхнем углу экрана - исключительно для фронтальной камеры.

Если Apple не решит отображать привычный "пилюлеобразный" интерфейс в iOS 27 программно, это может означать полный отказ от Dynamic Island.

Концептуальный рендер iPhone 18 Pro с вырезом в левом верхнем углу (фото: Filip Vabroušek)

Однако на этой неделе вице-президент Counterpoint Research Росс Янг поставил под сомнение данные Ma. По его словам, Face ID все еще останется частично видимым, а значит, и Dynamic Island сохранится - пусть и в уменьшенном формате, по сравнению с текущими моделями (iPhone 14-16 Pro).

Концептуальный рендер iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island (фото: Filip Vabroušek)

Свою лепту внес и Марк Гурман из Bloomberg: он также утверждает, что Apple планирует уменьшить Dynamic Island хотя бы на некоторых моделях iPhone следующего поколения. Это усиливает версию о том, что iPhone 18 не избавится от выреза полностью, а лишь сделает его менее заметным.

Таким образом, на данный момент есть две конкурирующие версии внешнего вида iPhone 18 Pro: одна - с минималистичным отверстием только для камеры, другая - с компактной версией Dynamic Island.

Это может серьезно повлиять на выбор будущих покупателей, ведь экран - это то, на что мы смотрим большую часть времени.

Каким может быть iPhone в 2027 году

Что касается юбилейного, 20-летнего iPhone 2027 года, здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Ранее считалось, что именно эта модель станет первой с полностью цельным дисплеем - без вырезов и отверстий.

Однако Янг опроверг эти ожидания: по его данным, по-настоящему "бесшовный" iPhone появится не раньше 2030 года, когда Apple сможет внедрить одновременно и подэкранный Face ID, и фронтальную камеру.