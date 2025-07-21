Який вигляд має ЖК у Києві після російського удару: фоторепортаж РБК-Україна

Атака на Київ

В ніч проти 21 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони й ракети.

Повітряна тривога в столиці пролунала близько 23:00 20 липня, коли над Київщиною вже фіксували безпілотники та попереджали про можливу роботу ППО.

Перші потужні вибухи пролунали у Києві близько 01:30 ночі. Протягом кількох годин над містом та в околицях лунали вибухи, а Повітряні сили відбивали чергову повітряну атаку.

За даними, наслідки обстрілів зафіксовані щонайменше у шести районах столиці - Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Святошинському. Ураження спричинили пожежі в житлових і нежитлових будівлях, на дахах, складах, а також на території дитсадка і торговельних споруд.

У Шевченківському районі внаслідок влучання постраждав житловий будинок, постраждала одна людина, ще одну - врятували. У Дарницькому районі загорілися гаражі, дитячий садок і супермаркет. У Дніпровському - торгівельні ряди. У Солом’янському - нежитлова будівля. В Оболонському - котеджний комплекс. У Святошинському - загорання через падіння уламків.

Детальніше про атаку - читайте в матеріала РБК-Україна.

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