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Как выглядит ЖК в Киеве после российского удара: фоторепортаж РБК-Украина

Фото: ЖК в Киеве после российского удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 21 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате вражеского удара возникли пожары в жилых домах.

РБК-Украина прибыло на место происшествия и провело фоторепортаж.

Уже ночью жители столицы услышали первые громкие взрывы, которые продолжались в течение нескольких часов. В городе активно работала противовоздушная оборона.

Сегодня, 21 июля в Шевченковском районе столицы произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома.

 

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадал один человек - ему оказали медицинскую помощь на месте.

Впоследствии представитель ГСЧС Киева Павел Петров уточнил, что пожар произошел в результате прямого попадания.

Огонь охватил около 150 квадратных метров. На месте работали спасатели, которым удалось локализовать пожар. Один человек был спасен.

Кроме того, также дома в Шевченковском районе загорелись балконы.

На месте работают спасательные службы и коммунальщики. Движение транспорта в отдельных частях района временно ограничено.

Атака на Киев

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны и ракеты.

Воздушная тревога в столице прозвучала около 23:00 20 июля, когда над Киевщиной уже фиксировали беспилотники и предупреждали о возможной работе ПВО.

Первые мощные взрывы прогремели в Киеве около 01:30 ночи. В течение нескольких часов над городом и в окрестностях раздавались взрывы, а Воздушные силы отражали очередную воздушную атаку.

По данным, последствия обстрелов зафиксированы по меньшей мере в шести районах столицы - Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Святошинском. Поражения вызвали пожары в жилых и нежилых зданиях, на крышах, складах, а также на территории детсада и торговых сооружений.

В Шевченковском районе в результате попадания пострадал жилой дом, пострадал один человек, еще одного - спасли. В Дарницком районе загорелись гаражи, детский сад и супермаркет. В Днепровском - торговые ряды. В Соломенском - нежилое здание. В Оболонском - коттеджный комплекс. В Святошинском - возгорание из-за падения обломков.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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