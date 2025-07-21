Как выглядит ЖК в Киеве после российского удара: фоторепортаж РБК-Украина

Атака на Киев

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны и ракеты.

Воздушная тревога в столице прозвучала около 23:00 20 июля, когда над Киевщиной уже фиксировали беспилотники и предупреждали о возможной работе ПВО.

Первые мощные взрывы прогремели в Киеве около 01:30 ночи. В течение нескольких часов над городом и в окрестностях раздавались взрывы, а Воздушные силы отражали очередную воздушную атаку.

По данным, последствия обстрелов зафиксированы по меньшей мере в шести районах столицы - Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Святошинском. Поражения вызвали пожары в жилых и нежилых зданиях, на крышах, складах, а также на территории детсада и торговых сооружений.

В Шевченковском районе в результате попадания пострадал жилой дом, пострадал один человек, еще одного - спасли. В Дарницком районе загорелись гаражи, детский сад и супермаркет. В Днепровском - торговые ряды. В Соломенском - нежилое здание. В Оболонском - коттеджный комплекс. В Святошинском - возгорание из-за падения обломков.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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