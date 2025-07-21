Який вигляд має ЖК у Києві після російського удару: фоторепортаж РБК-Україна

У ніч на 21 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Унаслідок ворожого удару виникли пожежі в житлових будинках.

На місці працюють рятувальні служби та комунальники. Рух транспорту в окремих частинах району тимчасово обмежено.

Крім того, також будинку у Шевченківському районі загорілися балкони.

Вогонь охопив близько 150 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники, яким вдалося локалізувати пожежу. Одну людину було врятовано.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждала одна людина - їй надали медичну допомогу на місці.

Сьогодні, 21 липня у Шевченківському районі столиці сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку.

Вже у ночі мешканці столиці почули перші гучні вибухи, які тривали протягом кількох годин. У місті активно працювала протиповітряна оборона.

Атака на Київ

В ніч проти 21 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони й ракети.

Повітряна тривога в столиці пролунала близько 23:00 20 липня, коли над Київщиною вже фіксували безпілотники та попереджали про можливу роботу ППО.

Перші потужні вибухи пролунали у Києві близько 01:30 ночі. Протягом кількох годин над містом та в околицях лунали вибухи, а Повітряні сили відбивали чергову повітряну атаку.

За даними, наслідки обстрілів зафіксовані щонайменше у шести районах столиці - Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Святошинському. Ураження спричинили пожежі в житлових і нежитлових будівлях, на дахах, складах, а також на території дитсадка і торговельних споруд.

У Шевченківському районі внаслідок влучання постраждав житловий будинок, постраждала одна людина, ще одну - врятували. У Дарницькому районі загорілися гаражі, дитячий садок і супермаркет. У Дніпровському - торгівельні ряди. У Солом’янському - нежитлова будівля. В Оболонському - котеджний комплекс. У Святошинському - загорання через падіння уламків.

Детальніше про атаку - читайте в матеріала РБК-Україна.

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