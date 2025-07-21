Как выглядит ЖК в Киеве после российского удара: фоторепортаж РБК-Украина

В ночь на 21 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате вражеского удара возникли пожары в жилых домах.

На месте работают спасательные службы и коммунальщики. Движение транспорта в отдельных частях района временно ограничено.

Кроме того, также дома в Шевченковском районе загорелись балконы.

Огонь охватил около 150 квадратных метров. На месте работали спасатели, которым удалось локализовать пожар. Один человек был спасен.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадал один человек - ему оказали медицинскую помощь на месте.

Сегодня, 21 июля в Шевченковском районе столицы произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома.

Уже ночью жители столицы услышали первые громкие взрывы, которые продолжались в течение нескольких часов. В городе активно работала противовоздушная оборона.

Атака на Киев

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны и ракеты.

Воздушная тревога в столице прозвучала около 23:00 20 июля, когда над Киевщиной уже фиксировали беспилотники и предупреждали о возможной работе ПВО.

Первые мощные взрывы прогремели в Киеве около 01:30 ночи. В течение нескольких часов над городом и в окрестностях раздавались взрывы, а Воздушные силы отражали очередную воздушную атаку.

По данным, последствия обстрелов зафиксированы по меньшей мере в шести районах столицы - Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Святошинском. Поражения вызвали пожары в жилых и нежилых зданиях, на крышах, складах, а также на территории детсада и торговых сооружений.

В Шевченковском районе в результате попадания пострадал жилой дом, пострадал один человек, еще одного - спасли. В Дарницком районе загорелись гаражи, детский сад и супермаркет. В Днепровском - торговые ряды. В Соломенском - нежилое здание. В Оболонском - коттеджный комплекс. В Святошинском - возгорание из-за падения обломков.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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