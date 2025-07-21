Как выглядит ЖК в Киеве после российского удара: фоторепортаж РБК-Украина
В ночь на 21 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате вражеского удара возникли пожары в жилых домах.
РБК-Украина прибыло на место происшествия и провело фоторепортаж.
Уже ночью жители столицы услышали первые громкие взрывы, которые продолжались в течение нескольких часов. В городе активно работала противовоздушная оборона.
Сегодня, 21 июля в Шевченковском районе столицы произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадал один человек - ему оказали медицинскую помощь на месте.
Впоследствии представитель ГСЧС Киева Павел Петров уточнил, что пожар произошел в результате прямого попадания.
Огонь охватил около 150 квадратных метров. На месте работали спасатели, которым удалось локализовать пожар. Один человек был спасен.
Кроме того, также дома в Шевченковском районе загорелись балконы.
На месте работают спасательные службы и коммунальщики. Движение транспорта в отдельных частях района временно ограничено.
Атака на Киев
В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны и ракеты.
Воздушная тревога в столице прозвучала около 23:00 20 июля, когда над Киевщиной уже фиксировали беспилотники и предупреждали о возможной работе ПВО.
Первые мощные взрывы прогремели в Киеве около 01:30 ночи. В течение нескольких часов над городом и в окрестностях раздавались взрывы, а Воздушные силы отражали очередную воздушную атаку.
По данным, последствия обстрелов зафиксированы по меньшей мере в шести районах столицы - Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Святошинском. Поражения вызвали пожары в жилых и нежилых зданиях, на крышах, складах, а также на территории детсада и торговых сооружений.
В Шевченковском районе в результате попадания пострадал жилой дом, пострадал один человек, еще одного - спасли. В Дарницком районе загорелись гаражи, детский сад и супермаркет. В Днепровском - торговые ряды. В Соломенском - нежилое здание. В Оболонском - коттеджный комплекс. В Святошинском - возгорание из-за падения обломков.
Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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