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Який вигляд має ТЦ "Новий Континент" у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

21:11 19.09.2026 Сб
3 хв
aimg Юлія Капітонова
Який вигляд має ТЦ "Новий Континент" у Дніпрі після удару РФ: фото та відео Фото: Рятувальники намагаються загасити пожежу (dsns_telegram)
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Увечері 19 вересня російські окупанти завдали удару по торговельному центру "Новий Континент" у Дніпрі. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС України.

Першим про новий російський удар по місту о 18:00 повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

На цьому тлі у мережі почали ширитися перші фото та відео пожежі, яка спалахнула у Дніпрі після ворожої атаки.

Очевидці стверджували, що РФ ударила по місцевому торговельному центру, після чого його миттєво охопив вогонь.

Також з'явилася інформація про те, що ворог влучив у ТЦ "Новий Континент", однак деякий час місцева влада її не підтверджувала.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

Згодом глава ДОР Микола Лукашук офіційно заявив, що росіяни умисно вдарили по торговельному центру, однак його назву не розкрив.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

Через деякий час Ганжа опублікував перше фото, на якому було видно, що вогонь охопив ТЦ "Новий Континент".

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

Спочатку глава Дніпропетровської ОДА повідомляв про двох постраждалих внаслідок російської атаки.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

За його словами, поранені 59-річний чоловік та 50-річна жінка.

"Обох постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - уточнив Ганжа.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

Окрім того, він додав, що противник пошкодив у Дніпрі не лише ТЦ, а й складські приміщення та багатоквартирні будинки.

Згодом кількість потерпілих у місті почала зростати.

Станом на 20:48 відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: dsns_telegram)

"До чотирьох зросла кількість поранених через атаку росіян на торговельний центр у Дніпрі. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - написав Ганжа.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: nipropetrovskaODA)

За словами Лукашука, росіяни умисно вдарили по ТЦ у Дніпрі у суботній вечір.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: nipropetrovskaODA)

"Вдарили по торговельному центру в суботу, коли люди приходять за покупками. Такий самий підлий удар на вихідні, як у серпні по "Сонячній галереї" у Кривому Розі", - нагадав він.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: nipropetrovskaODA)

На переконання глави ДОР, мета Росії - не лише жертви. Вона також хоче, щоб люди боялися відвідувати торговельні центри.

Який вигляд має ТЦ &quot;Новий Континент&quot; у Дніпрі після удару РФ: фото та відео

Наслідки атаки РФ на ТЦ у Дніпрі 19 вересня (Фото: nipropetrovskaODA)

"Після сьогоднішнього прильоту багато хто подумає, чи варто зайвий раз йти в торговий центр. Чи відпускати туди дитину по хліб або ще за якимись дрібницями. Україні потрібен мир. Щоб можна було відпускати дітей з дому без цього страху", - наголосив Лукашук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області російський дрон влучив в авто, загинули четверо людей.

Також ми писали, що удар РФ пошкодив один зі складів Suziria Group.

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