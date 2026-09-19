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Главная » Новости » Война в Украине

Как выглядит ТЦ "Новый Континент" в Днепре после удара РФ: фото и видео

21:11 19.09.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Как выглядит ТЦ "Новый Континент" в Днепре после удара РФ: фото и видео Фото: Спасатели пытаются потушить пожар (dsns_telegram)
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Вечером 19 сентября российские оккупанты нанесли удар по торговому центру "Новый Континент" в Днепре. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГСЧС Украины.

Первым о новом российском ударе по городу в 18:00 сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

На этом фоне в сети начали распространяться первые фото и видео пожара, вспыхнувшего в Днепре после вражеской атаки.

Очевидцы утверждали, что Россия ударила по местному торговому центру, после чего его мгновенно охватил огонь.

Также появилась информация о том, что враг попал в ТЦ "Новый Континент", однако некоторое время местные власти ее не подтверждали.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

Впоследствии глава ДОР Николай Лукашук официально заявил, что россияне намеренно ударили по торговому центру, однако его название не раскрыл.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

Спустя время Ганжа опубликовал первое фото, на котором было видно, что огонь охватил ТЦ "Новый Континент".

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

Сначала глава Днепропетровской ОГА сообщал о двух пострадавших в результате российской атаки.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

По его словам, ранены 59-летний мужчина и 50-летняя женщина.

"Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести", - уточнил Ганжа.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

Кроме того, он добавил, что противник повредил в Днепре не только ТЦ, но складские помещения и многоквартирные дома.

Впоследствии количество пострадавших в городе начало расти.

По состоянию на 20:48 известно уже о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: dsns_telegram)

"До четырех возросло количество раненых из-за атаки россиян на торговый центр в Днепре. Все получают необходимую медицинскую помощь", - написал Ганжа.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: nipropetrovskaODA)

По словам Лукашука, россияне специально ударили по ТЦ в Днепре в субботний вечер.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: nipropetrovskaODA)

"Ударили по торговому центру в субботу, когда люди приходят за покупками. Такой же подлый удар на выходных, как в августе по "Солнечной галерее" в Кривом Роге", - напомнил он.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: nipropetrovskaODA)

По убеждению главы ДОР, цель России - не только жертвы. Она тоже хочет, чтобы люди боялись посещать торговые центры.

Как выглядит ТЦ &quot;Новый Континент&quot; в Днепре после удара РФ: фото и видео

Последствия атаки РФ на ТЦ в Днепре 19 сентября (Фото: nipropetrovskaODA)

"После сегодняшнего прилета многие подумают, стоит ли лишний раз идти в торговый центр. Отпускать ли туда ребенка за хлебом или еще по каким-то пустякам. Украине нужен мир. Чтобы можно было отпускать детей из дома без этого страха", - подчеркнул Лукашук.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области российский дрон попал в авто, погибли четыре человека.

Также мы писали, что удар РФ повредил один из складов Suziria Group.

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