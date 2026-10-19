Який вигляд має ТРЦ Cosmo Multimall в Києві після російської атаки (відео)

Обстріл Києва

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня, а також вночі та вранці 19 жовтня російські війська вчергове атакували Київ. Для ударів ворог застосував балістику, крилаті ракети та дрони.

Про перший удар балістикою США не попередили Україну.

Відомо, що внаслідок цих обстрілів у столиці одна людина загинула, ще 8 постраждали.

Пошкоджень зазнали 8 багатоповерхових будинків, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школа, спорткомплекс, станція метро "Чернігівська", медичний заклад, складські приміщення.

Епіцентром нічної атаки РФ стали Дніпровський та Деснянський райони Києва. А зранку ворог повторно атакував Київ, влучання зафіксовані у Солом'янському районі столиці. Пошкоджено 4 житлові будинки, приміщення банку, приватної медичної клініки, ТРЦ, офісні приміщення, автомобілі.