Как выглядит ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве после российской атаки (видео)

Обстрел Киева

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Для ударов враг применил баллистику, крылатые ракеты и дроны.

О первом ударе баллистикой США не предупредили Украину.

Известно, что в результате этих обстрелов в столице один человек погиб, еще 8 пострадали.

Повреждения получили 8 многоэтажных домов, фитнес-клуб, медицинское учреждение, супермаркет, две АЗС, школа, спорткомплекс, станция метро "Черниговская", медицинское учреждение, складские помещения.

Эпицентром ночной атаки РФ стали Днепровский и Деснянский районы Киева. А с утра враг повторно атаковал Киев, попадания зафиксированы в Соломенском районе столицы. Повреждены 4 жилых дома, помещения банка, частной медицинской клиники, ТРЦ, офисные помещения, автомобили.