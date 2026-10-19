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Как выглядит ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве после российской атаки (видео)

11:32 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Дарина Пшеничная aimg Мария Кучерявец
Фото: ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве поврежден после атаки (РБК-Украина)

В результате очередной вражеской атаки РФ на столицу 19 октября существенные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall, расположенный в Соломенском районе недалеко от станции метро "Шулявская".

Корреспондент РБК-Украина побывала на месте и показала последствия очередного обстрела.

Что произошло с ТРЦ

В здании торгового центра Cosmo Multimall повреждены крыша и несущие конструкции, часть перекрытий рухнула.

На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы, ликвидируя последствия попадания.

Реакция администрации ТРЦ

Команда Cosmo Multimall выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ночных обстрелов.

Название

Что известно о ТРЦ Cosmo Multimall

Cosmo Multimall (бывшие названия – "Космополит" и "Большевик") расположен на ул. Вадима Гетьмана и является одним из самых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов столицы.

Он объединяет:

  • Торговая зона: более 150 магазинов известных брендов (среди которых House, Cropp, Sinsay, Comfy, Люксоптика, Антошка, Ультрамаркет и другие).
  • Развлекательный комплекс: ледовая арена Fifty Ice, боулинг Astro Bowling, бильярдные клубы, 11-зальный кинотеатр KINOMAN, детский парк развлечений "Детская Планета", VR-зоны и гоночные автосимуляторы.
  • Гостинично-ресторанный блок: отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel, а также ресторан-пивоварня "Космополит".

Обстрел Киева

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Для ударов враг применил баллистику, крылатые ракеты и дроны.

О первом ударе баллистикой США не предупредили Украину.

Известно, что в результате этих обстрелов в столице один человек погиб, еще 8 пострадали.

Повреждения получили 8 многоэтажных домов, фитнес-клуб, медицинское учреждение, супермаркет, две АЗС, школа, спорткомплекс, станция метро "Черниговская", медицинское учреждение, складские помещения.

Эпицентром ночной атаки РФ стали Днепровский и Деснянский районы Киева. А с утра враг повторно атаковал Киев, попадания зафиксированы в Соломенском районе столицы. Повреждены 4 жилых дома, помещения банка, частной медицинской клиники, ТРЦ, офисные помещения, автомобили.

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