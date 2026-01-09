Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото)

"Нічний удар Росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії – посольства Держави Катар в Україні", - заявив він.

Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж.

"Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - зазначив глава МЗС.

Він також закликав країни Перської затоки відреагувати на дії Росії як публічно, так і через дипломатичні канали.