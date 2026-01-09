UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото)

Фото: пошкоджене приміщення посольства Катару у Києві (twitter.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Приміщення посольства Держави Катар в Україні, що розташовано у Києві, зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ в ніч проти 9 січня. З'явились кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"Нічний удар Росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії – посольства Держави Катар в Україні", - заявив він.

Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж. 

"Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - зазначив глава МЗС.

Він також закликав країни Перської затоки відреагувати на дії Росії як публічно, так і через дипломатичні канали.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія масовано атакувала Київ і Київську область десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр".

Як розповіли у Повітряних силах, столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Наслідки комбінованого удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Пошкоджений дитсадок, трамвайне депо, тепловоз, автомобілі, супермаркет та АЗС.

У репортажі РБК-Україна показує наслідки ворожого обстрілу Києва в ніч на 9 січня.

КиївКатарВійна в УкраїніРакетиАтака дронів