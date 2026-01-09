Как выглядит поврежденное ударом РФ посольство Катара в Киеве (фото)

"Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине", - заявил он.

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам", - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.