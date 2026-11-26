Він розповів, що внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників "ХАІ", всі вони були госпіталізовані.

"Удар по навчальному корпусу - злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти", - підкреслив Бутенко.

Міністр додав, що такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати.

Він також подякував рятувальникам за оперативну роботу і медикам за надання допомоги постраждалим.

Зараз команда Національного аерокосмічного університету оцінює пошкодження та підраховує збитки.