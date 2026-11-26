Он рассказал, что в результате обстрела пострадали четверо работников "ХАИ", все они были госпитализированы.

" Удар по учебному корпусу - преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами снова украинские учебные заведения " , - подчеркнул Бутенко.

Министр добавил, что такие атаки угрожают жизни людей, которые каждый день приходят в университеты учиться и работать.

Он также поблагодарил спасателей за оперативную работу и медиков за оказание помощи пострадавшим.

Сейчас команда Национального аэрокосмического университета оценивает повреждения и подсчитывает ущерб.