Який вигляд має багатоповерхівка після прямого влучання у Києві (відео)

Кличко показав відео з місця події. На кадрах видно масштабні руйнування - уражена багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень. Також постраждали навколишні будинки, там вибиті вікна, пошкоджені фасади.

На місці працюють рятувальні служби, а також розгорнуто штаби допомоги для мешканців. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до шести. Серед них - шестирічний хлопчик.

Поранення отримали щонайменше дев’ятеро дітей. Це найбільша кількість постраждалих дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабного вторгнення.