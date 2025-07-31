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Який вигляд має багатоповерхівка після прямого влучання у Києві (відео)

Фото: росіяни атакували Київ дронами та ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Києві внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Солом’янському районі. У будинку загинули дві людини через російський удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Кличко показав відео з місця події. На кадрах  видно масштабні руйнування - уражена багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень. Також постраждали навколишні будинки, там вибиті вікна, пошкоджені фасади.

На місці працюють рятувальні служби, а також розгорнуто штаби допомоги для мешканців. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до шести. Серед них - шестирічний хлопчик.

Поранення отримали щонайменше дев’ятеро дітей. Це найбільша кількість постраждалих дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабного вторгнення.

Нічна атака на столицю

​​​​​​Нагадаємо, в ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів та ракет. Головною ціллю удару був Київ, у столиці зафіксовано 5 прямих влучань.

Найбільше постраждали житлові квартали Святошинського та Солом’янського районів, а також Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

За останніми даними, унаслідок масованого удару по Києву загинули щонайменше 6 людей, серед них дитина. Постраждали понад 80 осіб.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

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