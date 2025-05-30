Який відсоток потреб Сил оборони закриває українська ОПК: відповідь Сибіги

"Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми повинні все більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології", - заявив Сибіга.

За його словами, за деякими показниками, Україна в 35 разів масштабувала виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії та оборони. Сьогодні ж вітчизняний обороно-промисловий комплекс "закриває" близько 40% потреб армії.

У тому ж числі, як відзначив голова МЗС, Україна продукує артилерійські снаряди, зокрема західного калібру, які до війни раніше не виробляла, а їх кількість за місяць перевищує ту, яку продукують держави з великими потенціалами за рік.

"Ми країна, яка воює з російською агресією, тому це все вкрай необхідно. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії - ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде втілюватись", - пояснив він.