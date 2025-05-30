Какой процент потребностей Сил обороны закрывает украинская ОПК: ответ Сибиги

"Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере и по некоторым направлениям мы стали лидерами в мире, это если брать беспилотные технологии", - заявил Сибига.

По его словам, по некоторым показателям, Украина в 35 раз масштабировала производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии и обороны. Сегодня же отечественный оборонно-промышленный комплекс "закрывает" около 40% потребностей армии.

В том же числе, как отметил глава МИД, Украина производит артиллерийские снаряды, в частности западного калибра, которые до войны ранее не производила, а их количество за месяц превышает то, которое производят государства с большими потенциалами за год.

"Мы страна, которая воюет с российской агрессией, поэтому это все крайне необходимо. Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны, из этой российской агрессии - мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружений. Поэтому и дальше эта политика будет воплощаться", - пояснил он.