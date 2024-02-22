Какой средний уровень зарплат в вакансиях в Украине: данные на февраль 2024 года

Средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет почти 19 тысяч гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

"Мы отслеживаем информацию о росте или падении заработной платы, которая заявляется в вакансиях, через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года", - сказала она.

По ее словами, это портал содержит информацию от Государственного центра занятости и 6 сервисов размещения информации о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там каждый день публикуется в среднем 200 тысяч вакансий.

"И уровень средней заработной платы на этом портале на сегодняшний день составляет почти 19 тысяч гривен", - сообщила Мельник.

Она напомнила, что в третьем квартале 2023 года размер средней зарплаты, по данным Государственной службы статистики, вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 17,9 тысячи гривен.

Зарплаты в Украине

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников до вычета налогов составила 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.