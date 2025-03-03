Який середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті: дані НБУ

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2024 рік становила 6 трлн 577,4 млрд грн (з них 90,1% в Україні).

Більшість операцій (64,5%) з платіжними картками в Україні були безготівковими - на 4 243,5 млрд грн.

Де українці витрачають гроші

У 2024 році найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,8% на суму майже 2 трлн грн).

Перекази з картки на картку становили 31,1% (або 1 трлн 318,4 млрд грн).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 14,7% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 622 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2024 році:

у торговельній мережі - 330 грн (у 2023 році - 325 грн),

із переказу з картки на картку - 1 958 грн (1 972 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 561 грн (490 грн).

Платіжна інфраструктура

За 2024 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2023 роком збільшилася на 10,5% - до 496,6 тис. (із них 97,5% - безконтактні термінали).

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, за підсумками 2024 року також зросла - на 12,8% порівняно з 2023 роком, до 518,4 тис.

Кількість працюючих банкоматів залишалася майже незмінною упродовж 2024 року (15,7 тис.).

Кількість платіжних карток, за якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, за рік зросла на 13 до 58,8 млн шт.