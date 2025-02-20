Скільки грошей українці знімають в банкоматах: НБУ назвав суми в Україні за кордоном

Середня сума зняття операції зі зняття готівки за картками українських банків у 2024 році зросла на 19%. Вона досягла 5034 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (IV квартал 2024 року).

У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають більші суми - у середньому 5358 гривень. У банкоматах інших банків-резидентів - 3879 гривень.

За даними НБУ, за кордоном величина одного зняття вдвічі більша, ніж в Україні, та складає 8791 гривню.

У IV кварталі 2024 року частка готівкових операцій з платіжними картками припинила зменшуватись. Вона становить 36,5% за сумою операції.

Мережа банкоматів скоротилася у IV кварталі та в цілому впродовж року до 29,0 тисяч. Найбільше банкоматів має ПриватБанк.

Мережа POS-терміналів і далі зростала. У ІV кварталі лідерами приросту надалі були Приватбанк та приватні банки (+4,9 тис. штук та +4,5 тис. штук відповідно). Укрпошта та НоваПей також дещо розширили мережу POS-терміналів. Загалом за 2024 рік учасники ринку збільшили мережу на 53,6 тис. терміналів до 523 тисяч.

У ІV кварталі кількість активних платіжних карток суттєво збільшилася в усіх груп банків - до 58,7 млн. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку (до 31,5 млн) й приватних банках. Кількість активних карток єдиного небанку-емітента - компанії НоваПей дещо зменшилася.

У ІV кварталі мережа відділень платоспроможних банків скоротилася переважно через віднесення регіонального Комінвестбанку (38 відділень) до категорії неплатоспроможних. Найпомітніше мережа скоротилася у Закарпатській та Донецькій областях. У цілому за 2024 рік скорочено 156 відділень, з них 80 - у приватних банках.

Облікова чисельність штатних працівників у цілому зросла 96,3 тисяч осіб: скорочення відбулося лише у приватних банках. У ПриватБанку працюють 19,0 тисяч осіб.