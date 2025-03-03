Какой средний чек в Украине при оплате картами в магазинах и интернете: данные НБУ

В 2024 году средний чек по оплате картами в магазинах Украины вырос до 330 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 561 гривны, по переводу с карты на карту - до 1 958 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2024 год составила 6 трлн 577,4 млрд грн (из них 90,1% в Украине).
Большинство операций (64,5%) с платежными картами в Украине были безналичными - на 4 243,5 млрд грн.
В 2024 году больше всего операций с использованием платежных карт приходилось на расчеты в торговой сети (46,8% на сумму почти 2 трлн грн).
Переводы с карты на карту составили 31,1% (или 1 трлн 318,4 млрд грн).
Оплата товаров и услуг в интернете составила 14,7% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд грн.
Средняя сумма одной операции в Украине в 2024 году:
За 2024 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2023 годом увеличилось на 10,5% - до 496,6 тыс. (из них 97,5% - бесконтактные терминалы).
Количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в том числе в сети Интернет, по итогам 2024 года также выросло - на 12,8% по сравнению с 2023 годом, до 518,4 тыс.
Количество работающих банкоматов оставалось почти неизменным в течение 2024 года (15,7 тыс.).
Количество платежных карт, по которым ежемесячно осуществлялись расходные операции, за год выросло на 13 до 58,8 млн шт.
Напомним, средняя сумма операции по снятию наличных по картам украинских банков в 2024 году выросла на 19% и достигла 5034 гривен.