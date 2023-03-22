Який розмір має бути в мінімальної пенсії: що вирішив КСУ

"Конституційний суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму", - сказано в повідомленні.

КСУ визнав приписи абзаців четвертого та п'ятого, частини другої статті 70 закону "Про виконавче провадження", абзаців третього та четвертого, частини другої статті 50 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" неконституційними. Це пов'язано з тим, що вони унеможливлюють виплату - у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

"Суд вказав, що оспорювані приписи Закону № 1404, Закону № 1058, якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії, що є основним джерелом існування, навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом. У такий спосіб людину позбавили мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення", - заявили в КСУ.

Суд дійшов висновку, що оспорювані приписи закону "Про виконавче провадження" і закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" є невиконанням державою свого позитивного обов'язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини третьої статті 46 Конституції, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, отже, не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Основного Закону.

У 2023 році прожитковий мінімум в Україні становить:

на одну особу в розрахунку на місяць - 2589 грн;

для дітей віком до 6 років - 2272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн;

для працездатних осіб - 2684 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 2093 грн.

При цьому розмір мінімальної пенсії становить 2 093 грн, а максимальної - 20 930 грн.