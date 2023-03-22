RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой размер должен быть у минимальной пенсии: что решил КСУ

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Конституционный суд постановил, что размер пенсий в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

КСУ признал предписания абзацев четвертого и пятого, части второй статьи 70 закона "Об исполнительном производстве", абзацев третьего и четвертого, части второй статьи 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" неконституционными. Это связано с тем, что они исключают возможность выплаты - в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, что является основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

"Суд указал, что оспариваемые предписания Закона № 1404, Закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном отношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже прожиточного минимума установленного законом. Таким образом человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения", - заявили в КСУ.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые предписания закона "Об исполнительном производстве" и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" являются неисполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человека в соответствии с предписаниями части 3 статьи 46 Конституции, отрицающей человеческое достоинство. как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, следовательно, не соответствует предписаниям статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Основного Закона.

В 2023 году прожиточный минимум в Украине составляет:

  • на одно лицо в расчете на месяц - 2589 грн;
  • для детей до 6 лет - 2272 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн;
  • для трудоспособных лиц - 2684 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность - 2093 грн.

При этом размер минимальной пенсии составляет 2093 грн, а максимальной - 20930 грн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году. Размер повышения с 1 марта составит от 100 до 1500 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныПенсииПенсионная реформаПрожиточный минимум