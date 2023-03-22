Какой размер должен быть у минимальной пенсии: что решил КСУ

"Конституционный суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

КСУ признал предписания абзацев четвертого и пятого, части второй статьи 70 закона "Об исполнительном производстве", абзацев третьего и четвертого, части второй статьи 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" неконституционными. Это связано с тем, что они исключают возможность выплаты - в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, что является основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

"Суд указал, что оспариваемые предписания Закона № 1404, Закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном отношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже прожиточного минимума установленного законом. Таким образом человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения", - заявили в КСУ.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые предписания закона "Об исполнительном производстве" и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" являются неисполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человека в соответствии с предписаниями части 3 статьи 46 Конституции, отрицающей человеческое достоинство. как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, следовательно, не соответствует предписаниям статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Основного Закона.

В 2023 году прожиточный минимум в Украине составляет:

на одно лицо в расчете на месяц - 2589 грн;

для детей до 6 лет - 2272 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн;

для трудоспособных лиц - 2684 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2093 грн.

При этом размер минимальной пенсии составляет 2093 грн, а максимальной - 20930 грн.