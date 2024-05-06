Який російський газ може опинитися під санкціями ЄС: відповідь єврокомісара

Європейський союз може запровадити санкції проти російського скрапленого газу (СПГ). Обмеження проти імпорту природного газу з РФ наразі не планують.

Про це після переговорів з міністром енергетики України Германом Галущенком заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає кореспондент РБК-Україна .

"Цей пакет газових законів (щодо СПГ - ред.), за який проголосували в Європейському парламенті минулого місяця, він набуде чинності пізніше цього місяця і дозволить обмежити доступ російських судів до постачання енергоносіїв до Європи", - розповіла Сімсон.

Зазначимо, у квітні Європарламент схвалив низку норм, які уможливлюють для країн Євросоюзу заборонити імпорт російського СПГ.

Уряди країн Європи зможуть призупинити допуск російських та білоруських експортерів до тендерів для отримання потужностей, які дозволяють постачати газ та СПГ до Європи.