Какой российский газ может оказаться под санкциями ЕС: ответ еврокомиссара
Европейский союз может ввести санкции против российского сжиженного газа (СПГ). Ограничения против импорта природного газа из РФ пока не планируют.
Об этом после переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает корреспондент РБК-Украина.
"Этот пакет газовых законов (насчет СПГ - ред.), за который проголосовали в Европейском парламенте в прошлом месяце, он вступит в силу позже этого месяца и позволит ограничить доступ российских судов к поставкам энергоносителей в Европу", - рассказала Симсон.
Отметим, в апреле Европарламент одобрил ряд норм, которые делают возможным для стран Евросоюза запретить импорт российского СПГ.
Правительства стран Европы смогут приостановить допуск российских и белорусских экспортеров к тендерам для получения мощностей, которые позволяют поставлять газ и СПГ в Европу.
Импорт российского газа в Европу
Напомним, в прошлом году доля российского газа в ЕС составляла 15%, в то время как в 2021 году этот показатель был около 45%. Импорт газа из России в ЕС снизился на 71% с 2021 года.
При этом контракт на транзит российского газа через Украину, который подписали в конце 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром", истекает 31 декабря текущего года.
Срок его действия теоретически может быть продлен. Однако Украина уже категорично заявила о невозможности такого варианта.
Более детально о транзите - в материале РБК-Украина.
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